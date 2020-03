L’Aquila – Mercoledì giornata di bel tempo con sole prevalente sia al mattino sia poi al pomeriggio; in serata cieli potrebbero essere generalmente sereni o al più poco nuvolosi. Temperature comprese tra +1°C e +14°C.

In Abruzzo condizioni di tempo stabile nella giornata con ampi spazi di sereno nelle ore diurne su tutto il territorio; in serata il tempo si manterrà asciutto con cieli prevalentemente sereni.

In Italia bel tempo al nord Italia fin dal mattino con cieli sereni o al più poco nuvolosi sulla Liguria. Si rinnovano le condizioni di bel tempo anche al pomeriggio e in serata con poche nubi. Altra giornata all’insegna del tempo stabile e asciutto su tutti i settori con cieli sereni al mattino e al pomeriggio, nubi innocue in nottata sulle regioni tirreniche

Ampie schiarite sulle regioni peninsulari e in Sardegna, nuvolosità in transito sulla Puglia, Sicilia e Calabria. Tempo asciutto per tutta la giornata.

Temperature in aumento su tutta l’Italia.

(Centro Meteo Italiano)