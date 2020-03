Coronavirus, Vitha Group investe in Italia

Vitha Group, uno dei più gruppi di vendita diretta leader in Italia, con sede all’Aquila ha destinato tutti gli incentivi vacanze per i suoi consulenti alle mete italiane.

Da sempre il gruppo Vitha organizza importanti viaggi premiali all’estero (Miami, New York, Dubai etc. ), ma in seguito alla crisi dell’economia italiana per l’allarme CoronaVirus, Vitha ha deciso investire in Italia le risorse destinate agli incentivi aziendali. Passata l’allerta, infatti, il gruppo stabilirà solo mete italiane per i prossimi viaggi aziendali, i cosiddetti “Vip Club”.

“È un modo per sostenere il paese” , ha detto Marco Reato direttore Generale di Vitha Group. “I viaggi e gli eventi aziendali, che sono circa una decina all’anno, si svolgeranno tutti in Italia per sottolineare la fiducia del gruppo nella nostro paese”. Appena le norme del Governo lo consentiranno, arriveranno in Italia, pertanto, anche i numerosi consulenti esteri di Vitha Group per sostenere la scelta di investire tutte le risorse del gruppo sul territorio. Vitha Group è presente in tre continenti e più di venti paesi esteri. “Ma l’amore per l’Italia è una caratteristica fondante di Vitha group. Nel momento del bisogno per la nazione, il gruppo non scappa e ha deciso di investire sul territorio, anche in segno di riconoscenza per grandissime soddisfazioni ricevute dall’Italia”, conclude Reato.

Certi che la crisi virale sarà superata con l’impegno di tutti, Vitha aderisce alla campagna “Io resto a casa”.