Nuova decisione della LND: ecco fino a quando si fermano i campionati

Secondo le nuove disposizioni della Lega Nazionale Dilettanti (LND), i campionati di calcio saranno sospesi ben oltre lo stop inizialmente previsto fino al prossimo 15 marzo.

E’ arrivata l’attesa decisione della Lega Nazionale Dilettanti (LND) sul blocco delle attività agonistiche dilettantistiche in ragione dell’emergenza sanitaria nazionale e allo stesso tempo mondiale. Si prolunga dunque lo stop già annunciato dalle istituzioni, protratto fino al prossimo 3 aprile 2020. Secondo il comunicato ufficiale n. 273 diramato oggi dall’ufficio stampa della LND “autorizza il suo Presidente ad adottare eventuali provvedimenti che si rendessero necessari all’esito di eventuali ulteriori indicazioni provenienti dalle autorità sanitarie e, comunque, contenute in successivi provvedimenti legislativi.”

Immediate le reazioni delle società sportive regionali, tra le altre quella de L’Aquila Calcio che ha fatto sapere che: “Alla luce delle disposizioni emanate in data odierna dal consiglio direttivo della Lega Nazionale Dilettanti, che ha deliberato la sospensione con effetto immediato e sino a tutto il 3 Aprile 2020 dell’ attività organizzata sia a livello regionale che nazionale, L’Aquila 1927 comunica di aver annullato la ripresa degli allenamenti prevista per la giornata di domani e che la sospensione è protratta,ad ora,per tutta la settimana. Seguiranno aggiornamenti in attesa di ulteriori disposizioni.”

L’Avezzano Calcio ha invece postato il seguente messaggio, a rivedere l’intera programmazione settimanale: “La società comunica che anche gli allenamenti della prima squadra maschile sono sospesi per l’intera settimana. Riprenderanno – salvo diverse indicazioni – da martedì 17 marzo. Agli atleti verrà assegnato un piano di lavoro individuale, a cura del prof. Franco Olivieri, per tutta questa settimana.”