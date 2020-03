Coronavirus, Marsilio in isolamento: non si ferma il lavoro

L’AQUILA – In attesa del test per il Coronavirus il presidente Marco Marsilio prosegue la sua attività in isolamento volontario.

Non si ferma l’attività del Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, alle prese con l’autoisolamento volontario, dopo aver incontrano Nicola Zingaretti nel corso della propria attività istituzionale. Zingaretti ha poi annunciato di essere risultato positivo al Coronavirus. Così il presidente Marsilio si è messo in autoisolamento.

“Il Presidente – ha sottolineano l’assessore regionale Guido Liris al microfono del direttore Roberta Galeotti – si è messo in autoisolamento volontario, ma è attivo più che mai, tramite telefono e gli strumenti tecnologici che ha a disposizione. Chiaramente, avendo avuto contatti con Zingaretti (i cui collaboratori sono comunque risultati negativi), ha preferito così, visto che lo ha incontrato il giorno della firma del Protocollo d’Intesa sulla linea ferroviaria Pescara Roma, ma presumibilmente chi gli è stato vicino per attivtà istituzionali dovrebbeavere risultato negativo. Il presidente aspetta martedì per fare il test, visto che prima rischierebbe un falso negativo, dopo di che potrà tornare alle normali attività. Noi siamo tranquilli, certamente prendiamo tutti i provvedimenti necessari a preservare chi ci sta di fronte, ma sono accortezze che valgono per tutti”.