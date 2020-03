Coronavirus, Italia una grande zona rossa e scuole chiuse fino al 3 aprile

Coronavirus Nuovo dpcm: zona rossa in tutta Italia e scuole chiuse fino al 3 aprile.

È ancora in corso la video conferenza stampa del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, in cui è stato comunicato all’Italia intera l’estensione della zona rossa a causa del Coronavirus e la proroga della chiusura di scuole ed università fino al 3 aprile.

Coronavirus, #iorestoacasa

#iorestoacasa questo è l’obiettivo del nuovo Dpcm che Conte sta per firmare e che sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale questa sera stessa.

La zona rossa implicherà l’impossibilità di viaggiare e di spostarsi in Italia, se non per ragioni chiaramente inconfutabili e per comprovate esigenze lavorative.

Il premier ha parlato della possibilità di istituire un super commissario che gestisca l’emergenza del Coronavirus e molta parte della politica ha richiesto Guido Bertolaso.

Un uomo, un decisionista con poteri decisionali, che possa gestire la crisi senza preoccuparsi del gradimento politico, ma preoccupandosi di risolvere i problemi della sicurezza nazionale.

Coronavirus, #nonmollemo

Arriva subito dopo il termine della video conferenza di Giuseppe Conte, il messaggio sul canale Telegram del sindaco di L’Aquila Pierluigi Biondi. Un grido di incoraggiamento e di forza: siamo forti. Ora, ancora.