Coronavirus, come cambia Avezzano

Mascherine poche, ma i segni dell’emergenza sanitaria causata dal Coronavirus non mancano neanche ad Avezzano.

La tenda pre triage dinanzi all’ingresso del Pronto Soccorso dell’Ospedale civile, file dinanzi agli uffici postali, banche e farmacie, perché: “si entra uno alla volta“, eventi rimandati. Ilcapoluogo.it fa il punto nei luoghi principali della città, partendo proprio dall’Ospedale.

Questa mattina la notizia di un nuovo contagio nella Marsica, dopo il caso del 60enne romano che si trovava ricoverato all’ospedale di Avezzano, poi trasferito al Policlinico Gemelli. A risultare positivo un medico del Punto di Primo intervento di Pescina. Una situazione questa che, secondo quanto riferito dall’assessore regionale Guido Quintino Liris alla redazione del Capoluogo, potrebbe portare alla chiusura del PPI di Pescina e di Tagliacozzo, dove pure l’uomo era stato a lavorare. Si tratta, però, al momento di informazioni ufficiose.

Gli uffici del Tribunale saranno chiusi al pubblico fino al prossimo 22 marzo, questa mattina la riunione straordinaria presieduta da Franco Colucci, presidente dell’Ordine degli Avvocati di Avezzano. Stesso discorso per la Procura.

Intanto sono numerosi gli studi medici cittadini che invitano i pazienti a non entrare all’interno qualora si manifestassero sintomi riconducibili al coronavirus, bensì a chiamare telefonicamente il proprio medico di famiglia o i numeri d’emergenza a disposizione.

Alla LFoundry sono partiti i controlli dei lavoratori già dallo scorso 27 febbraio. Ad ogni inizio turno avviene la misurazione della temperatura corporea per scongiurare febbri che possano essere sintomo riconducibile al contagio.

Rinviati tutti gli eventi previsti in città, ad incominciare dai concerti di Edoardo Bennato al Teatro dei Marsi (posticipato ad aprile), passando per la Settimana Scientifica al Liceo Vitruvio Pollione di Avezzano. Chiuso almeno fino al 15 marzo il Cinema Astra, per rispondere alle indicazioni precauzionali di contrasto del contagio. Chiude anche il locale centrale Soho, meta di ritrovo di molti giovani da tutta la Marsica.