Giornata internazionale della donna, la manifestazione ai tempi del Coronavirus

L’AQUILA – Donne “di cartone” per la manifestazione dell’8 marzo. Il Coronavirus ferma le manifestazioni affollate ma non il messaggio della Giornata internazionale della donna.

A causa dell’emergenza Coronavirus e le disposizioni per contenere il contagio, non è stato possibile – a L’Aquila come altrove – svolgere le consuete manifestazioni per la Giornata internazionale della donna.

Questo però non ha fermato il messaggio della giornata speciale, rilanciato dalle “donne di cartone” che hanno “manifestato” alla Fontana Luminosa. “Vorrei che anche la violenza venisse contrastata come l’influenza”. “Solidarietà alle donne che subiscono o hanno subito molestie sul posto di lavoro”. “Faccio ricerca, salvo vite umane ma sono precarie”. Questi alcuni dei messaggi rilanciati dalla manifestazione silenziosa e “isolata”. La manifestazione è stata organizzata dalle associazioni del territorio, da quelle sindacali a quelle contro la violenza di genere e le pari opportunità.