Coronavirus, D’Angelo: “Salvaguardare partite IVA o sciopero fiscale”

Partite IVA in crisi a causa del Coronavirus, Daniele D’Angelo chiede l’intervento di Regione e Governo: “Non escudo sciopero fiscale”.

“In questi giorni di giusta paura sulla nostra salute con conseguente psicosi diffusa a livelli esasperati – scrive il consigliere comunale Daniele D’Angelo – vedo che la politica che conta, e mi riferisco alla Regione e al Governo centrale, non sta pensando alle esigenze delle partite IVA, che sono fulcro essenziale del sostentamento dello Stato”.

“Mi faccio carico di intervenire su questo problema – scrive perciò D’Angelo – e chiedo unione a tutte le partite IVA cercando con loro un confronto decidendo una data per un incontro per prendere una posizione forte sul da farsi se non si interviene diversamente. Nel caso di mancata risposta della politica non escludo di pensare ad uno sciopero fiscale e chiusura temporanea di tutte le attività“.

“Per i più scettici – prosegue il consigliere comunale – faccio notare che la gravità del problema si sta ripercuotendo maggiormente sul turismo, recettività ed indotto, ma a scalare arriverà a ledere l’economia di tutte le attività imprenditoriali nel silenzio di una Stato governato da incapaci e da enti locali che non spingono per un aiuto, come ha fatto Zaia in Veneto. Vediamo cosa succede e ci aggiorniamo per prendere una decisione incisiva e definitiva”.