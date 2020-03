50 tanti auguri Stefano

Tanti auguri a Stefano Di Cocco, che oggi 7 marzo 2020 compie 50 anni!

”Tanti auguri cognatì!

#50 sono tanti, ma non per uno come te… capigliatura folta e zero pancetta!

#50 sono solo l’inizio di questa grande avventura chiamata vita!

Mi ricordo di te sin da quando ti vedevo passare in vespa al mattino presto sulla SS80 ai tempi delle superiori!

Gira e rigira, ti conosco dal 1991, cioè da quando avevi solo 21 anni… 🤔 a pensarci bene hai trascorso più anni in compagnia di Erika, di quanti tu non ne abbia passati da solo!

Dagli amici della Fildar, al gruppone di amici di Via Strinella; dalle feste di Capodanno al Gran Panorama, alle vostre vacanze in Camper; dalla tua festa di laurea (chiusa maestosamente da Fracche con sottobraccio la testa della porchetta!) al Ristorante Metrò…

Dai tuoi viaggi in giro per il mondo per la Siemens, alle vostre vacanze con carovane di amici!

Ne abbiamo passate tante…

Chi ti conosce, caro Stefano, sa la tua gioia di vivere, la tua determinazione e la tua onestà! La casa piena di amici e la tua super grigia accesa, equivalgono a vederti felice, circondato dall’amore della tua splendida famiglia!

Questa emergenza Covid 19 ha sospeso la tua festa, ma questo non ti esime dallo sciabolare qualche bottiglia per i tuoi amici al più presto🍾🍾🍾 Auguri Stefano🥂🥂🥂