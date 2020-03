L’Aquila, donna trovata senza vita: ascoltati i familiari

Il marito, il fratello, gli amici, anche un medico. Sono queste le persone che potrebbero dare una svolta alle indagini, che, tuttavia, si muovono verso una sola ipotesi: quella del suicidio.

Per la donna è stato inutile qualsiasi soccorso. Sul corpo, trovato privo di vita mercoledì 4 marzo, è stata disposta l’autopsia dalla Procura. Ad oggi non ci sono altre persone coinvolte per quanto successo, come riporta il Centro. Nel corso dell’ispezione domiciliare eseguita dagli investigatori non sono stati trovati messaggi che possano contribuire a dare risposte ai dubbi e agli interrogativi irrisolti. Al setaccio anche i contatti telefonici della donna, sul lavoro e i contenuti social. La 38enne lascia un marito e un bambino.