Addio a Marina Biondi, San Sisto a lutto

Un grave lutto ha colpito la comunità di San Sisto. Venerdì mattina si è spenta, all’Ospedale San Salvatore, Marina Biondi di 83 anni.

Marina Biondi, fondatrice della lavanderia Elensec di via Colombo Andreassi, era molto conosciuta in città anche per l’attività che portava avanti da anni con la figlia Maura.

Aspettava con ansia il rientro nella casa di San Giuliano che, dopo il terremoto, aveva lasciato senza riuscire purtroppo a farvi ritorno. Tutta la comunità di San Sisto si stringe al dolore per questa donna così speciale e tanto amata. Lascia le figlie Maura e Antonella Liberatore, con Valterio, i nipoti Luigi Camilla Veronica Eleonora.

Ciao Nonna Marina