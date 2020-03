Via Strinella, arriva il disco orario

Parcheggi con disco orario lungo Via Strinella.

Il disco orario arriva a Via Strinella dopo la recente ordinanza a firma del dirigente della polizia municipale, Tiziano Amorosi.

Il disco orario su Via Strinella andrà a favorire un ricambio delle vetture a vantaggio delle attività commerciali presenti in zona.

Via Strinella è un quartiere altamente residenziale e lungo tutto la strada sono presenti diverse attività commerciali con un conseguente flusso continuo auto durante tutto il giorno.

Trovare un posto per la propria macchina spesso è un problema anche per i residenti che non dispongono della sosta privata o del garage; stessa cosa vale per le macchine che hanno bisogno di fermarsi per raggiungere i diversi negozi presenti.

Il disco orario, come recita l’ordinanza si è reso necessario in quanto, “gli stalli di sosta presenti sul lato destro in direzione di via Caldora non sono sufficienti a garantire un congruo ricambio dell’utenza”.

Il disco orario quindi si presenta come un passo avanti in attesa dei grandi parcheggi di scambio all’interno dell’anello del centro storico ancora non realizzati.

Con un precedente provvedimento sono stati istituiti 3 parcheggi regolamentati da disco orario con sosta consentita per 60 minuti.

L’amministrazione ha dunque deciso di istituire ulteriori 18 stalli con sosta consentita di un’ora per venire incontro alle richieste degli esercenti della zona.

La fascia disco vigerà dalle ore 8 alle 20; saranno istituiti 9 stalli dal civico 15 all’intersezione con via Cittaducale; altri 9 parcheggi dopo l’attraversamento pedonale fino dal civico 20 e fino allo stallo di carico e scarico merci dove invece la sosta è consentita per 30 minuti.

L’area di parcheggio con disco orario sarà estesa in molte arterie che circondano il centro storico.

Come ricorda Il Messaggero, tutto il centro storico verrà così completamente pedonalizzato e circondato da parcheggi con disco orario visto che l’assessore Carla Mannetti ha escluso l’ipotesi di ripristinare gli stalli a pagamento nelle via di accesso al centro storico.

Per questo motivo il disco orario consentirà il ricambio di auto.

Non solo Via Strinella comunque ma anche via Pescara, via Tagliacozzo, Villa Comunale, viale Gran Sasso e piazza San Bernardino.

Attualmente la sosta è libera con strisce bianche.