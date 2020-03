T-red, nuova multa annullata per la doppia striscia d’arresto

T-red nuova bocciatura, questa volta dalla Prefettura. Il semaforo delle polemiche torna a far parlare di sé: ancora una multa annullata, a causa della doppia striscia d’arresto.

Il vice prefetto Giovanni Todini ha disposto nuove archiviazioni sulle sanzioni conseguenti all’attraversamento dell’incrocio semaforico, tra via XX Settembre e via dei Fiori, regolato dal T-red per alcuni mesi del 2019.

Il dirigente ha spiegato che: “La violazione non è sufficientemente provata, in quanto esiste una doppia segnaletica orizzontale di arresto. Una, la più marcata, dista 11,65 metri dal palo semaforico, l’altra, quella originaria, è più vicina all’impianto semaforico e, pu se sbiadita, è ancora visibile e in grado di trarre in inganno l’utente della strada che attraversa l’incrocio in direzione Celano”, come riportato dal Centro.

Una segnaletica che contrasta, quindi, con il codice della strada. “I segnali orizzontali, quando non sono più rispondenti allo scopo per il quale sono stati eseguiti, devono essere rimossi o verniciati con tecniche idonee, per evitare la confusione con nuovi segnali. Le multe, in totale, sono state circa 13mila: poi il Comune, dopo le numerose proteste, aveva spento l’impianto.

Proprio la non corretta cancellazione della linea d’arresto originaria ha creato confusione circa la corretta posizione d’arresto dei veicoli, quindi diversi sono i verbali già annullato.

«Spero che il Commissario prefettizio, Mauro Passerotti, sulla scorta del parere della prefettura, che è entrata nel merito – ha dichiarato l’avvocato Cristian Carpineta, ex consigliere comunale all’opposizione – ora chiuda il cerchio con l’annullamento in autotutela delle multe in linea con la delibera approvata dal consiglio comunale prima della caduta».