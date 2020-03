Scuola di Preturo, inaugurati i lavori

Inaugurati i lavori della nuova scuola primaria di Preturo.

Questa mattina a Preturo sono stati inaugurati i lavori della nuova scuola primaria. Presenti l’assessore regionale con delega Ater, Guido Quintino Liris, il presidente dell’Ater dell’Aquila, Isidoro Isidori, di Massimiliano Nardocci dell’Ufficio Scolastico Regionale, del Dirigente Scolastico Monia Lai, dell’architetto Francesco Montazzoli e del consigliere comunale Roberto Junior Silveri.

Gli spazi interni ospiteranno 114 studenti, ripartiti in classi ed intercicli. Al piano terra sono state posizionate le classi destinate al primo ed al secondo ciclo, nonché gli spazi di interciclo così come richiesto dal D.M. 18/12/1975 e successive modifiche. In questo piano ci saranno anche un laboratorio polifunzionale/multimediale, l’aula e gli spogliatoi del personale ausiliare, l’aula docenti/biblioteca scolastica ed il locale sporzionamento. Un ulteriore spazio situato a piano terra è la grande sala centrale. Tale sala è stata infatti progettata come uno spazio flessibile che, attraverso l’utilizzo di pareti mobili, permetta di ottenere la massima versatilità e qualità spaziale di quest’ambiente centrale. L’utilizzo di tale sistema flessibile, leggero e totalmente reversibile, permette di trasformare lo spazio aperto collettivo in spazio chiuso destinato a refettorio. Il piano primo ospita invece le classi del terzo, quarto e quinto ciclo, oltre ad una grande aula polifunzionale/multimediale.