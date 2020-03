L’Aquila, Lucio Luzzetti è il nuovo segretario generale

Lucio Luzzetti è il nuovo segretario generale dell’Aquila.

Lucio Luzzetti, è nato a Scanzano, in provincia di Grosseto; esperto di urbanistica ha già svolto la funzione di segretario generale in diverse città della Toscana.

Luzzetti assumerà servizio in città il prossimo 10 marzo subentrando ad Alessandra Macrì.

Come riporta il quotidiano Il Messaggero, lo stesso Lucio Luzzetti ha annunciato la nomina sul proprio profilo Facebook.

“Da oggi sono stato nominato segretario generale della città dell’Aquila – scrive – Si apre quindi una nuova fase della vita personale e professionale. Prenderò servizio con entusiasmo il 10 marzo. Lascio Quarrata dopo due anni e 5 mesi di servizio, in questi anni sono cambiato l’esperienza mi ha cambiato in meglio! Lascio persone a cui vorrò sempre bene, per la loro umanità, civiltà ed affetto”.

“Il segretario comunale – scrive ancora Luzzetti – è un neutrino che si vorrebbe senza sentimento e senza viso. Lo si vorrebbe presente e assente nello stesso tempo forse anche senza sentimenti. Non è così!”

“Ricordo i visi dei dipendenti di tutti i comuni dove ho prestato servizio. Ricordo quelli bravi ,quelli meno e quelli che quando sono in ferie non se ne accorge nessuno. Da domani una nuova spero bellissima avventura”.