L’Aquila – Giovedì tempo stabile nel corso delle ore diurne con sole prevalente al mattino e nuvolosità irregolare al pomeriggio; in serata si attendono piogge sparse. Temperature comprese tra +1°C e +9°C.

In Abruzzo ampi spazi di sereno nella mattinata su tutta la regione, nuvolosità in aumento al pomeriggio; in serata il tempo peggiorerà sulle zone interne con piogge sparse e neve oltre i 1700 -1800 metri sui rilievi.

In Italia tempo in forte peggioramento al Nord Ovest tra mattina e pomeriggio con piogge in estensione a tutti i settori entro le ore serali. Quota neve sui settori alpini oltre i 500-800 metri. Migliora in nottata a partire da Piemonte e Liguria. Inizio di giornata con ampie schiarite su tutte le regioni, perturbazione in arrivo nelle ore pomeridiane e serali con piogge a tratti forti sull’alta Toscana e precipitazioni diffuse quasi ovunque salvo le aree costiere dell’Abruzzo. Ampie schiarite quasi ovunque al mattino salvo brevi e residue piogge su Puglia meridionale e nord della Sicilia. In serata nubi in aumento su Sardegna e regioni peninsulari con piogge diffuse sulla Campania.

Temperature minime e massime stazionarie o in lieve calo.

(Centro Meteo Italiano)