Coronavirus, scuole chiuse a Vasto

Sesto caso di coronavirus in Abruzzo: si tratta di un uomo, ricoverato in isolamento al San Pio di Vasto. È risultato positivo al Coronavirus dal test eseguito nel laboratorio di riferimento regionale di Pescara. Il campione è stato inviato all’Istituto Superiore di Sanità per le controanalisi.

L’uomo fa parte del personale del Polo Liceale “Raffaele Mattioli“: per questo il sindaco Francesco Menna ha immediatamente disposto la chiusura del plesso e il divieto di ingresso agli studenti, ai docenti ed al personale scolastico. Durante la chiusura – in vigore da oggi, mercoledì 4, a sabato 7 marzo prossimo – sarà effettuata la sanificazione della struttura, azione necessaria ai sensi delle vigenti disposizioni normative. L’identità del paziente è protetta da privacy.

Poco prima delle 8 la comunicazione ufficiale: chiuse tutte le scuole di ordine e grado a Vasto.