Coronavirus, rinviata la prova scritta del concorso Mibact per assistenti alla vigilanza

Il Mibact ha deciso di rinviare le prove scritte del concorso per assistenti alla vigilanza dei musei per l’emergenza Coronavirus.

Fissate per il 19 marzo, le prove scritte del concorso Mibact si terranno il 24 aprile, sempre alla Fiera di Roma.

Sul sito del Ministero dei Beni Culturali si legge:

“In ottemperanza al DPCM 1 marzo 2020, in relazione al contenimento da contagio del virus COVID 19, considerati i risultati dell’analisi dei dati sulle zone di residenza e di domicilio dei 7.000 candidati attesi il 19 marzo per le prove scritte del concorso per il reclutamento di 1052 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nella II Area, posizione economica F2, profilo professionale di assistente alla fruizione, accoglienza e vigilanza del MIBACT, in accordo con Formez PA le prove scritte sono rimandate al 24 aprile 2020”.

“Contemporaneamente è stato attivato un tavolo tecnico per valutare in modo costante la situazione epidemiologica, per accogliere le disposizioni di legge aggiornate, per studiare ulteriori misure contenitive del virus e garantire le condizioni di massima incolumità per i candidati e per il personale MIBACT e Formez che assiste i candidati durante le prove”.