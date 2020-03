Coronavirus, la paziente ricoverata all’Aquila torna a casa

Sarà dimessa oggi la ricercatrice lombarda ricoverata a L’Aquila, risultata positiva al Coronavirus.

L’annuncio è arrivato questa mattina da Enrico Giansante, direttore dell’Unità Operativa di Igiene e Sanità Pubblica della Asl1, nel corso della Commissione sul Coronavirus, fornendo gli ultimi aggiornamenti sulla situazione.

«La ragazza sta bene e inizierà la procedura di isolamento domiciliare», ha spiegato il dotto Giansante.

La paziente, risultata positiva al Covid 19, era in isolamento all’ospedale dell’Aquila. Ora dovrà restare in isolamento domiciliare.

Coronavirus, il caso a L’Aquila confermato dallo Spallanzani

Era risultato positivo al Covid 19 il secondo test, eseguito dall’Istituto Superiore di Sanità, sulla ricercatrice lombarda ricoverata in isolamento all’ospedale dell’Aquila.

A comunicarlo il Servizio Prevenzione e Tutela della Salute della Regione.

La giovane donna era stata sottoposta a tamponi per verificare eventuale contagio da Coronavirus. La disposizione si è resa necessaria in quanto il fidanzato, che si trova a Milano, è risultato positivo al Covid19. Come verificato da IlCapoluogo.it, dopo diverse segnalazioni giunte negli scorsi giorni, per quanto riguarda invece la giovane, il primo tampone è risultato negativo. Il secondo, però, è risultato positivo.

Da qui la necessità di un’ulteriore verifica affidata all’ospedale Spallanzani.

Il responso è stato reso noto poco dopo le 19 del 29 febbraio, dal Servizio Prevenzione e Tutela della Salute della Regione: la giovane ricercatrice è positiva al Coronavirus. Era arrivata a L’Aquila con tre colleghe per partecipare all’esame di abilitazione che poi è stato annullato.