Adsu, si sblocca l’erogazione delle borse di studio

Approvato il bilancio dell’Adsu: verso lo sblocco dell’erogazione di gran parte delle borse di studio.

“Nella giornata di ieri siamo stati ricevuti dalla Prof.ssa Eliana Morgante, neo-presidente ADSU L’Aquila, per fare luce insieme a rappresentanti degli studenti ed amministratori locali sulla drammatica situazione dei 619 idonei non beneficiari, studenti che pur avendo i necessari requisiti di reddito e merito non possono ancora beneficiare della borsa di studio.”

Così in una nota Alessandro Maccarone, Coordinatore degli studenti universitari del Centro Italia della Lega Giovani, che annuncia:

“Siamo lieti di apprendere che il Consiglio di Amministrazione ha approvato il bilancio dell’Azienda. Questo passaggio fondamentale permetterà l’avvio dell’iter di scorrimento delle graduatorie e consentirà l’erogazione di gran parte delle borse di studio. Vigileremo sul compimento delle procedure in tempi brevi e avvieremo le interlocuzioni necessarie per facilitare questo processo. Ancora una volta – conclude – “ha pagato il lavoro portato avanti in silenzio e nelle sedi opportune, privilegiando il metodo del dialogo a quello del conflitto, linfa vitale di altre compagini politiche. Ringraziamo come Lega Giovani gli uffici competenti ed il Presidente Morgante per aver preso a cuore la problematica ed aver posto questa drammatica problematica al primo posto dell’agenda di priorità dell’Azienda.”