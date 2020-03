Muore alla posta mentre è in fila per la pensione

Dramma alla posta di Castellafiume, piccolo comune montano della Marsica. Una signora, in fila per ritiro la pensione, è morta all’improvviso, colpita da un malore.

Ieri l’episodio all’ufficio postale di Castellafiume. La donna aveva 81 anni e si era recata alla posta per riscuotere la pensione, come ogni mese.

All’interno dell’ufficio, come riporta al Messaggero un pensionato in attesa, c’erano circa una quindicina di persone. All’improvviso la donna, Giovanna Cacciaglia, si è accasciata a terra. Alcuni presenti hanno tentato di sorreggerle e di prestarle soccorso, ma è stato inutile. La donna non dava più segni di vita.

L’impiegato delle poste ha chiesto subito l’intervento del 118. Il personale sanitario è giunto sul posto e ha tentato di rianimarla, ma i tentativi sono risultati vani. Sono poi intervenuti anche il medico di base di Castellafiume – che non ha potuto far altro che constatare il decesso della donna – e i Carabinieri di Cappadocia, che dopo aver ricostruito la dinamica della morte hanno atteso il nulla osta della magistratura per restituire la salma ai familiari.

L’anziana era molto conosciuta in paese e non aveva mai avuto problemi di cuore.