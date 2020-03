Iostoconilcarabiniere, una vita rovinata per un orologio

#Iostoconilcarabiniere

#Iostoconilcarabiniere. Una pistola alla tempia e un ragazzo che ti grida sulla testa mentre ti sta rapinando. Non si può immaginare cosa abbia pensato e provato quel giovane carabiniere mentre era vittima di una rapina ed aveva accanto la sua fidanzata di soli 19 anni!

I due fidanzati stavano tornando alla loro auto dopo aver trascorso una serata insieme.

È da poco passata la mezzanotte e nel buio uno scooter, con due uomini (solo dopo il Carabinieri capirà di avere davanti due ragazzi nemmeno maggiorenni!) coperti dal casco integrale, si avvicina.

Il passeggero salta giù dallo scooter e punta una pistola alla tempia del giovane carabiniere.

Lui si qualifica e, appena può, prende l’arma di ordinanza e spara tre colpi sui due ladri.

Un colpo sull’asfalto, uno alla schiena e uno alla testa di Ugo Russo, il 15enne che muore poco dopo.

Il giovane ladro aveva già della refurtiva in tasca, di un colpo evidentemente finito meglio dell’ultimo.

La famiglia del ladro, alla notizia del suo decesso, spacca tutto il pronto soccorso e terrorizza i sanitari al lavoro.

Il carabiniere è stato accusato di eccesso di difesa.

#Iostoconilcarabiniere senza se e senza ma.

Se si fosse fatto sparare, la sua reazione non sarebbe stata eccessiva?

Se gli avessero dato una valanga di botte, la reazione sarebbe stata ancora esagerata, o no?

Se avessero stuprato la ragazza, sarebbe stata commisurata la reazione?

Ebbene, un carabiniere che atterra un ladro, sventa una rapina e fa arrestare anche il suo complice è un eroe!

Non sono per il far west, ma non mi sento di mettere in croce il giovane carabiniere, dimenticando ed omettendo le responsabilità di un ladro.

Non si può mettere alla gogna, rovinando la vita e la carriera ad un ragazzo che ha affrontato un’aggressione con una pistola alla tempia.

Se al posto del carabiniere ci fosse stata una persona qualunque, quale sarebbe stato l’epilogo? Forse adesso staremmo piangendo una vittima in più…

Se al posto del carabiniere armato, ci fosse stata una persona armata di spray al peperoncino o capace di difendersi, che avesse ingaggiato una lotta e si fosse visto sopraffare dai due balordi?

Sarebbe stata una persona perbene ferita, o peggio, uccisa da due teppisti in erba.

Non si può condannare un carabiniere che fa il suo lavoro, anche quando non è in servizio, perché le forze dell’ordine ci proteggono sempre. Per istinto e per abnegazione.

Una cosa è certa: se il 15enne fosse stato al bar con gli amici o davanti alla Playstation a giocare, non sarebbe stato ucciso mentre metteva a segno l’ennesima rapina.

Non può passare questo messaggio!

#iostoconilcarabiniere sempre e comunque!