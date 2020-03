Gennaro Sangiuliano a L’Aquila: “Schiena dritta davanti alla sfida cinese”

di Andrea Giallonardo

Il direttore del Tg2 Gennaro Sangiuliano a L’Aquila per la presentazione del suo nuovo libro.

Comanda la nazione più popolosa del pianeta, il suo potere è assoluto e sotto di lui il Paese ha raggiunto ritmi di crescita mai visti. Il suo nome è Xi Jinping, presidente della Repubblica Popolare Cinese, nel 2018 la rivista Forbes lo ha inserito al primo posto nella lista degli uomini più potenti del mondo, davanti persino a Putin ed a Trump. A dispetto di tutto ciò poco si sa circa la vita dell’autocrate cinese da molti considerato il nuovo Mao da quando una riforma costituzionale votata dall’Assemblea Nazionale del Popolo ha cancellato il limite massimo di due mandati presidenziali.

Lo scrittore Gennaro Sangiuliano ha cercato di ricostruire la biografia del Presidente della Repubblica Popolare Cinese, ne è venuto fuori un libro, Il Nuovo Mao, in cui sono ricostruite con rigore documentario le tappe più importanti della scalata al potere effettuata dall’uomo più potente al mondo.

Già vicedirettore del quotidiano Libero e del TG1, Sangiuliano dal 31 ottobre 2018 riveste la carica di direttore del TG2, esperto di politica internazionale è andato a scavare nei meandri del controverso passato di leader quali Vladimir Putin e Donald Trump. Nella serata di lunedì è stato protagonista di un incontro, tenutosi presso l’auditorium dell’ANCE su iniziativa dell’associazione L’Aquila Rinasce, in cui ha illustrato la genesi del suo ultimo libro dedicato alla figura di Xi Jinping.

Il dibattito, moderato dal giornalista Fabrizio Caporale, ha visto intervenire l’assessore Fabrizia Aquilio, il Vicepresidente del Consiglio Regionale Roberto Santangelo, il giornalista Miska Ruggeri ed il politologo Salvatore Santangelo.

“La misura in cui il Coronavirus si è diffuso al di fuori dei confini cinesi ci dà l’idea di quanto la Cina sia diventata importante nella globalità del mondo – ha esordito Sangiuliano in riferimento all’argomento principe della cronaca recente – il virus ha viaggiato per quelle vie di comunicazione utilizzate assiduamente dai cento milioni di cinesi che si trovano a vivere fuori dalla madrepatria”. Una cifra enorme, quasi il doppio della popolazione italiana, che si va ad aggiungere al miliardo e trecento milioni di abitanti che risiedono nella Repubblica Popolare.

“Le proporzioni demografiche ci fanno comprendere la dichiarazione di Xi Jinping per cui il secolo in atto dovrà essere il secolo del sogno cinese come il 900 lo è stato per il sogno americano” ha sottolineato l’autore. Il leader cinese punta quindi a far assumere al proprio paese quel ruolo di potenza egemone che per tutto il 900 è stato ricoperto dagli USA. Ha la stoffa per riuscirci?

“Parliamo di un individuo che a diciassette anni è stato rinchiuso in un campo di lavoro, bisogna porre l’attenzione sulla durezza delle esperienze vissute da leader così potenti per poterne poi comprenderne la mentalità e le scelte” ha puntualizzato Sangiuliano in riferimento alla grande distanza che separa il modo di concepire il potere del presidente cinese da quello dei suoi omologhi occidentali. Non è un caso quindi che sotto la sua presidenza la Cina abbia fatto passi indietro rispetto al passato, in termini di libertà politiche ed equilibrio dei poteri. Ciò è così vero che ad oggi il pensiero di Xi Jinping può essere addirittura inserito nella Costituzione del Paese e questo ha portato all’immediato paragone tra il Presidente e Mao. “Tra Mao e Xi Jinping c’è tuttavia una differenza sostanziale, – ha proseguito Sangiuliano – mentre Mao era a capo di un Paese umile ed arretrato, il Presidente attuale comanda una potenza manifatturiera che si appresta a diventare una grande potenza tecnologica, oggi l’umiltà non è più una caratteristica dei cinesi”.

A riprova della forza economica della Cina sta la presenza cinese nei consigli di amministrazione dei pilastri dell’economia italiana come ENI, ENEL UniCredit, Monte dei Paschi e Intesa S. Paolo. Gestita da un potere non democratico, l’ascesa cinese non tiene conto delle regole circa la concorrenza leale e la riduzione delle emissioni inquinanti che imbrigliano le scelte dei governi occidentali. I leaders occidentali, inoltre, molto spesso non sono in grado di comprendere le dinamiche su cui viaggia lo sviluppo cinese, in quanto ciò porterebbe il discorso a deragliare dai rassicuranti binari del politicamente corretto.

Che fare dunque per poter reggere un tale urto? “Le nostre democrazie, inefficienti, macchinose, burocratiche e parolaie rischiano seriamente di soccombere davanti al rullo compressore cinese, per poter sopravvivere a questa sfida formidabile senza rinnegare i principi democratici e liberali che ci contraddistinguono è fondamentale sviluppare la conoscenza di queste problematiche. – ha chiarito lo studioso – Purtroppo queste questioni piacciono poco all’informazione mainstream, ossia a quella melassa giornalistica di banalità, luoghi comuni ed ipocrisie. Se non ci libereremo dalla schiavitù del politicamente corretto sarà impossibile per noi affrontare la sfida cinese con la schiena dritta”