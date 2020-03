Explorers, a Sulmona con il violinista Andrea Salutari

Il giovane violinista Andrea Salutari è il protagonista della puntata di #Explorers dedicata a Sulmona.

Il programma #Explorers andrà in onda venerdì 6 marzo, alle ore 18, e in replica sabato alle ore 14.10 su Rai Gulp (canale 42) e su RaiPlay.

Andrea Salutari ha 12 anni, vive a Raiano, in provincia dell’Aquila, e ha una grande passione per il violino.

Un talento, quello di Andrea, che lo ha portato a essere ammesso alla Junior Orchestra, sezione giovanile dell’Orchestra di Santa Cecilia – settore Young che normalmente accoglie giovani musicisti tra i 14 e i 21 anni.

Per questo la sua settimana la trascorre tra Sulmona, dove studia solfeggio e frequenta i suoi amici, e Roma, dove invece si perfeziona nello studio del violino con il suo maestro Riccardo Bonaccini e prova con l’Orchestra.

Oltre alla musica le sue passioni sono la fotografia e i droni, che coltiva con amici esperti.

Andrea Salutari guiderà il pubblico di Rai Gulp alla scoperta di luoghi e attività del Centro Abruzzo. A Sulmona scopriremo i preparativi della Cordesca, iniziativa della Giostra Cavalleresca per i ragazzi: ogni anno, a giugno, borghi e sestieri si sfidano per la conquista dell’ambito Palio. Spazio anche al Museo dell’arte e della tecnologia confettiera e a una speciale gara di orienteering nel centro storico di Sulmona.

In questa puntata ci saranno anche le passeggiate in mountain bike per ragazzi intorno al lago di Scanno e l’iniziativa “Adotta una pecora” ad Anversa degli Abruzzi, dove alcuni bambini si prendono cura di pecore e altri animali.

I ragazzi possono interagire attraverso Instagram (@rai_gulp), Facebook (https://www.facebook.com/RaiGulp/) e Twitter (@RaiGulp).