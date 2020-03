Disastro ferroviario sfiorato, 2 a giudizio

Due rinvii a giudizio per una tragedia sfiorata che due anni fa stava coinvolgendo un treno sulla tratta L’Aquila-Sulmona e un autobus Ama.

I due rinvii a giudizio riguardano il direttore responsabile dei lavori di una condotta idrica e il direttore dei lavori per conto della Gran Sasso Acqua Spa.

Il rinvio a giudizio per i due è stato chiesto e ottenuto dal sostituto procuratore della Repubblica dell’Aquila, Guido Cocco ed inizierà ad aprile.

Due anni fa, all’altezza di Ponte Rasarolo, sotto Porta Napoli, un mezzo dell’Ama, vista la luce verde dell’impianto semaforico provvisorio dell’area di cantiere, aveva proseguito la marcia salvo poi restare bloccato tra le sbarre del passaggio a livello che nel frattempo si erano abbassate.

La tragedia è stata sfiorata ed evitata grazie alla prontezza di alcuni automobilisti presenti che hanno staccato la barriera del passaggio a livello per consentire la retromarcia all’autobus, così da non essere investito dal treno che stava per sopraggiungere.

Le accuse per entrambi sono di non aver sincronizzato l’impianto semaforico (che regolava il senso unico alternato del traffico) con quello del passaggio a livello, mentre al direttore dei lavori è stato contestato di non aver dato direttive e disposizioni di dettaglio sulla regolazione del traffico veicolare e sulla sicurezza stradale durante l’esecuzione di scavi sul cantiere, “omettendo il controllo in corso d’opera e contribuendo con la propria condotta omissiva al sorgere della situazione di pericolo per la pubblica incolumità”.

Come riporta Il Messaggero, gli indagati sono assistiti dagli avvocati Giancarlo D’Imperio, Gianrico Rinaldi e Gregorio Equizi.