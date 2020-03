L’Aquila – Martedì piogge diffuse nel corso della giornata su tutto il territorio, neve oltre i 1300 metri di quota. Possibilità di deboli fenomeni al pomeriggio ma in esaurimento nella serata. Temperature comprese tra +2°C e +3°C.

In Abruzzo piogge diffuse nelle ore diurne sui settori interni, neve fino a 900-1300 metri, tempo più stabile sulla costa. Migliora nelle ore serali su tutta la regione.

In Italia miglioramento del tempo sulle regioni nord-occidentali con ampie schiarite, maltempo spiccato sulle regioni orientali con piogge o temporali fin dal mattino. Neve oltre 600-1200 metri di quota. Giornata caratterizzata dal tempo instabile sulle regioni centrali eccetto lungo le coste adriatiche con nubi irregolari e con piogge o acquazzoni associati. Neve in Appennino dai 1000-1300 metri di quota. Spiccato maltempo sulle regioni meridionali ad inizio di giornata con piogge o temporali localmente intensi. Fenomeni in attenuazione dal pomeriggio. Neve in Appennino oltre i 1400 metri di quota.

Temperature stabili o in lieve aumento al nord, in calo al centro-sud.

(Centro Meteo Italiano)