Videosorveglianza Avezzano, si accendono le nuove telecamere in centro

Avezzano, arriva la videosorveglianza in centro. Cinque nuove moderne telecamere per il controllo h24 di tre aree della città.

Le telecamere sono state installate e accese nel parcheggio dell’ex Inail, il ben noto Palazzaccio, in piazza Risorgimento e in via Fontana.

“Si trattava di telecamere già previste nel nostro piano. Attendevamo l’arrivo della fibra, ma è stato possibile procedere al collaudo in tempi brevi. Il Comune ha deciso da tempo di avvalersi di un moderno sistema di videosorveglianza, soprattutto come forma di prevenzione e sicurezza. Per questo abbiamo già inoltrato alla Prefettura il progetto di presentazione del nuovo sistema, per ottenere l’approvazione”.

Ha spiegato il commissario Mauro Passerotti. Oggi “sono circa 70 le telecamere in azione sul territorio comunale. Le nuove arrivate hanno sostituito vecchi sistemi di controllo, ormai non più efficienti e sufficienti a garantire il controllo della zona”, ha aggiunto. È il caso, soprattutto di Piazza Risorgimento. Qui i nuovi occhi tecnologici sono stati posizionati sul lato di via Marconi e su quello direttamente opposto.

A cambiare non sono state solo le telecamere, ma anche l’altezza di posizionamento, in particolare per gli strumenti azionati in Piazza.

Questa volta, infatti, si è stabilito di collocare le telecamere ad un’altezza minore rispetto alle precedenti. Ciò soprattutto in seguito agli episodi dei mesi scorsi, in cui la nuovissima pavimentazione dell’area pedonale di via Corradini – conclusa la scorsa estate – aveva subito diversi danneggiamenti, ma i responsabili erano rimasti impuniti. Anche per via della scarsa qualità delle immagine fornite dai preesistenti sistemi di videosorveglianza.

Degrado, schiamazzi notturni e sporcizia di ogni genere potrebbero presto trovare soluzione invece, sempre grazie alle nuove telecamere, al palazzaccio. Il piazzale dell’ex sede Inail è, da tempo ormai, ridotto in condizioni decisamente poco igieniche e tranquille, da parte di gruppi di disturbatori, anch’essi rimasti finora sistematicamente impuniti.

Videosorveglianza ad Avezzano, presto altre telecamere

“Ne arriveranno altre 40”, ha spiegato, ancora, il commissario Passerotti alla redazione del Capoluogo. Il sistema di videosorveglianza, infatti, sarà ulteriormente implementato ed integrato. 26mila euro sono a disposizione da parte del Ministero dell’Interno per l’installazione di telecamere dinanzi alle scuole, le cosiddette telecamere antispaccio. Inoltre, “insieme alla forze di Polizia, sono stati individuati tutti quei punti sensibili da coprire. Recentemente il sistema di videosorveglianza nella zona della stazione ferroviaria, ora si sta ottimizzando il sistema di illuminazione. “Ci sono, infine, le convenzioni stipulate non solo con le associazioni di Polizia e Carabinieri, ma anche con le Guardie Ecozoofile. Quest’ultima è stata definita ed è già operativa: è finalizzata alla sorveglianza dei parchi e delle aree verdi. Con tutte queste azioni, nell’insieme, tentiamo di dare una risposta alle richieste di sicurezza della città”.