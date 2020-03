Coronavirus, negativa la moglie del paziente ricoverato a Pescara

Coronavirus, negativo il test sulla moglie del paziente ricoverato a Pescara.

È risultato negativo al Covid 19 il test eseguito sulla moglie del paziente ricoverato all’ospedale di Pescara.

La donna resta comunque in isolamento domiciliare, con sorveglianza sanitaria attiva da parte della Asl Lanciano-Vasto-Chieti, che monitorerà costantemente eventuali mutamenti del suo quadro clinico.

Lo comunica il Servizio Prevenzione e Tutela della Salute della Regione.

Coronavirus, i pazienti positivi in Abruzzo restano 3

Questa mattina la notizia della positività del paziente ricoverato all’ospedale di Pescara.

È risultato positivo al Covid 19, infatti, il secondo test, eseguito dall’Istituto Superiore di Sanità, sull’uomo ricoverato in isolamento all’ospedale di Pescara.

Il paziente, residente in un Comune dell’area metropolitana Chieti-Pescara, aveva riferito di essere rientrato la scorsa settimana da un viaggio di lavoro in Lombardia e di aver quasi immediatamente accusato dei sintomi influenzali che lo avevano portato a rimanere in casa. Al momento, i casi confermati di Covid 19 in Abruzzo sono 3.

Ieri sera, era giunta la conferma della positività della donna ricoverata a L’Aquila.