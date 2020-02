L’Aquila 1927 ospita il Montorio 88: parla Cappellacci

Conferenza stampa prepartita per mister Roberto Cappellacci, che si prepara ad ospitare il Montorio 88.

“Veniamo da una settimana abbastanza pesante. La sconfitta con il Sulmona ci ha ferito tanto, con il Celano abbiamo fatto una partita buona. Il Montorio ha perso tanti punti, ma non possiamo non dire che è una delle squadre più forti del campionato: attrezzata, con giocatori molto forti per la categoria che, forse, non stanno rendendo al massimo. Una squadra del genere, penalizzata dal proprio impianto di gioco, ha bisogno di stimoli forti”.

“Se si dà loro la possibilità di giocare – ha proseguito Cappellacci – soprattutto in uno stadio come il nostro e contro di noi, possono farlo molto bene e hanno un forte desiderio di riscatto. De Angelis? La panchina non è stata una punizione. Quando è entrato, ha fatto bene. A Celano abbiamo irrobustito un po’ il centrocampo”.

Di Norcia recuperato per il match. Non dovrebbero esserci indisponibili.