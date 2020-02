Coronavirus, primo caso confermato a L’Aquila

E’ positivo al Covid 19 il secondo test, eseguito dall’Istituto Superiore di Sanità, sulla ricercatrice lombarda ricoverata in isolamento all’ospedale dell’Aquila.

Lo comunica il Servizio Prevenzione e Tutela della Salute della Regione.

Giovedì scorso la giovane donna era stata sottoposta a tamponi per verificare eventuale contagio da Coronavirus. La disposizione si è resa necessaria in quanto il fidanzato, che si trova a Milano, è risultato positivo al Covid19. Come verificato da IlCapoluogo.it, dopo diverse segnalazioni giunte negli scorsi giorni, per quanto riguarda invece la giovane, il primo tampone è risultato negativo. Il secondo, però, è risultato positivo.

Da qui la necessità di un’ulteriore verifica affidata all’ospedale Spallanzani. Il responso è stato reso noto poco dopo le 19 dal Servizio Prevenzione e Tutela della Salute della Regione: la giovane ricercatrice è positiva al Coronavirus. Era arrivata a L’Aquila con tre colleghe per partecipare all’esame di abilitazione che poi è stato annullato.

Si tratta del secondo caso confermato in Abruzzo. Il primo riguarda un turista della Brianza in vacanza a Roseto degli Abruzzi, ricoverato all’ospedale di Teramo.

in aggiornamento