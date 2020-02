Coronavirus, 80mila euro per prodotti igienizzanti e detergenti per le scuole

Coronavirus, le misure prese dal Comune dell’Aquila per scuole, asili, bus, terminal e ex Onpi.

Il Comune dell’Aquila ha impiegato 80mila euro per l’acquisto di prodotti igienizzanti e detergenti per la pulizia straordinaria degli asili e delle scuole. Lo rende noto il sindaco Pierluigi Biondi.

Una parte della consegna è già stata avviata nei giorni scorsi e proseguirà lunedì. Sono previste successivamente altre forniture. I prodotti vengono consegnati (il Comune sta utilizzando anche mezzi propri) alle direzioni didattiche, perché provvedano a loro volta a smistarli alle scuole di competenza. Si tratta di una delle misure messe in atto dal Comune per dare seguito alle disposizioni nazionali e regionali per la prevenzione del contagio da conoravirus covid-19.

Inoltre, vengono installati in questi giorni i dispenser con gel disinfettanti nelle sedi comunali, oggetto anche di operazioni di sanificazione. Lo stesso intervento viene svolto all’interno della residenza per gli anziani dell’ex Onpi.

La sanificazione è stata inoltre effettuata nei giorni scorsi su tutti gli autobus dell’Ama e al terminal di Collemaggio.