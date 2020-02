Pulizia e disinfezione mezzi, le misure adottate da Tua

Pulizia, sanificazione e disinfezione dei mezzi: le misure operative di prevenzione adottate da Tua su bus e treni, vista anche l’emergenza Coronavirus

È un’ampia panoramica quella fornita da Tua in un comunicato stampa in cui elenca tutte le azioni già messe in atto riguardanti le condizioni igieniche, anche a seguito di critiche giunte da parte di alcuni sindacati.

“In merito alla biglietteria di Pescara, la problematica sulla pulizia della stessa è stata risolta già da diversi giorni. TUA ha fornito le misure operative di prevenzione, disciplinandole con due appositi Ordini di Servizio: con gli Ordini di Servizio sono state indicate delle precise direttive per le attività lavorative di persone che soffrono di immunodepressione certificata, sintomatologia respiratoria o influenzale; per le trasferte fuori sede; per il recepimento delle indicazioni di igiene e profilassi dell’Organizzazione Mondiale della Sanità; per la sanificazione dei bus e dei treni, mediante ricorso a prodotti a base di ipoclorito di sodio o prodotti simili che hanno la stessa efficacia;

approvvigionamento di prodotti disinfettanti ed igienizzanti”

Coronavirus, le misure di prevenzione adottate da Tua

Per quanto riguarda l’emergenza Coronavirus, Tua fa sapere di aver recepito l’ordinanza del 26 febbraio del Presidente della Giunta Regionale Marsilio (relativamente al punto 1 di “Misure di informazione e prevenzione” e alla diffusione delle informazioni di cui all’allegato 1 dell’Ordinanza in questione)

Inoltre, TUA ha già provveduto a mettere in atto le seguenti azioni connesse alla problematica “Coronavirus”, procedendo all’ordine dei seguenti dispositivi:

flaconi gel mani da 500ml con capacità di inattivare HIV-HBV-HCV anti microbiotico con ordine del 24 febbraio 2020

flaconi di gel mani tascabile da 80ml ai sensi della norma Europea EN14476:2002 con ordine del 24 febbraio 2020

spray per superfici da 750ml ai sensi della norma Europea EN14476:2002 con ordine del 24 febbraio 2020

flaconi di alcool puro al 90% da litro con ordine del 25 febbraio 2020

kit per protezione da virus come previsto dalla norma CE 93/42ealDL24.2.97 – il cui contenuto è costituito da 2 mascherine, 1 paio di guanti sterili, 2 fazzolettini disinfettanti, 2 bustine di sapone liquido, 1 termometro digitale ed 1 pacchetto fazzolettini carta con ordine del 24 febbraio 2020 e affidamento della fornitura con nota protocollo 004859

mascherine FFP3-V Decreto Legislativo 81/08 con ordine del 25 febbraio 2020

sanificatori per ambienti, registrati presso il Ministero della Salute come dispositivo medico, conforme alle varie Direttive Europee con ordine del 24/02/2020.

In merito alle pulizie sui mezzi “si precisa cha TUA ha in essere un appalto di pulizie strutturato in modo particolarmente analitico, nel quale sono state previste anche le operazioni di pulizia e disinfezione in linea con le stesse indicate dal Ministero della Salute e dal Presidente della Regione. Al fine di intensificare le misure di pulizie e di disinfezione dei mezzi, l’Azienda si è già prodigata a richiedere ulteriori prestazioni in tal senso.”

Nel caso dei treni, TUA, da anni, procede sistematicamente alla sanificazione dei vagoni con un particolare prodotto, denominato “Virkon”, suggerito dalla Asl.

“Creare allarmismo come stanno facendo i sindacati è un’operazione miserabile e di piccolo cabotaggio che risponde, attraverso l’utilizzo improprio di un dramma nazionale, a logiche che meritano di essere considerate di quart’ordine rispetto alle vere problematiche che le stesse Organizzazioni Sindacali dovrebbero affrontare” precisano da Tua. “Comportamento sciacallesco, che sfiora l’ipotesi di procurato allarme dal quale l’Azienda prende le distanze e ne stigmatizza l’utilizzo”