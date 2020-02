L’Aquila – Cieli generalmente poco nuvolosi nella giornata di sabato, nubi sparse anche in serata con tempo stabile. Piogge a partire dal pomeriggio di domenica con fenomeni anche intensi nel corso delle ore serali, locali nevicate oltre 1600 metri di quota. Temperature comprese tra +1°C e +9°C.

In Abruzzo tempo prevalentemente stabile nelle ore diurne di sabato con cieli poco nuvolosi su tutta la regione nelle ore diurne, nubi in aumento in serata. Nuvolosità compatta domenica mattina, mentre a partire dal pomeriggio si attendono piogge diffuse e neve anche abbondante specie in serata a partire dai 1600 metri di quota.

In Italia tempo stabile al mattino su gran parte delle regioni settentrionali eccetto in Liguria con deboli piogge, peggioramento in arrivo nel corso della giornata con neve sulle Alpi localmente fino al fondovalle e piogge sparse sui restanti settori. Cieli poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio sulle regioni centrali italiane e tempo stabile, piogge in arrivo in serata sulla Toscana e in nottata anche sull’Umbria.

Giornata all’insegna del tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi per nubi alte e stratificate in transito. Precipitazioni assenti su tutte le regioni.

Temperature in lieve calo su tutte le regioni.

(Centro Meteo Italiano)