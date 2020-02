Chiusura temporanea per lavori a via Avezzano.

Il settore Opere pubbliche del Comune dell’Aquila rende noto che, per lavori finalizzati alla posa di un tratto di barriera stradale, via Avezzano sarà temporaneamente chiusa dall’intersezione con via Strinella.

La chiusura per i lavori interesserà via Avezzano, nei giorni di lunedì 2 e martedì 3 marzo, dalle 7 alle 18.