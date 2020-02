Italia U20, l’aquilano Maurizi tra gli azzurrini del 6 Nazioni

C’è Angelo Maurizi, aquilano in forza alla Polisportiva L’Aquila Rugby, sulla lista dei convocati per il raduno di Roma.

Fabio Roselli, Responsabile Tecnico della Nazionale Italiana Under 20, ha ufficializzato, infatti, la lista dei 25 atleti convocati per il raduno di Roma in calendario a partire dal prossimo 2 marzo. Tra gli azzurrini ci sarà anche il giovane Maurizi a rappresentare L’Aquila.

Gli Azzurrini si ritroveranno presso l’Hotel Villa Maria Regina nel pomeriggio di lunedì con il primo allenamento – in palestra – in programma nel pomeriggio dello stesso giorno, mentre martedì 3 marzo è in calendario il primo allenamento sul campo presso il CPO Giulio Onesti.

Angelo Maurizi, terza linea della Polisportiva L’Aquila rugby attualmente in forza all’Accademia Nazionale Ivan Francescato, non è alla prima convocazione con la maglia azzurra, che ha già vestito quando era Under 18.

Questa la lista completa dei convocati per il raduno di Roma:

Piloni

Filippo ALONGI (Mogliano Rugby 1969)**

Matteo DRUDI (Frascati Rugby Club 2015)*

Lorenzo MICHELINI (Kawasaki Robot Calvisano)**

Ion NECULAI (Cavalieri Union)*

Tallonatori

Matteo BALDELLI (Cavalieri Union)*

Gianmarco LUCCHESI (Lions Amaranto)*

Seconde Linee

Pietro CUCINOTTA (Fiamme Oro Rugby)*

Riccardo FAVRETTO (Mogliano Rugby 1969)

Nathanel PANOZZO (Argos Petrarca Rugby)

Terze Linee

Luca ANDREANI (Bassa Bresciana Leno)*

Lorenzo CANNONE (Florentia Rugby)*

Angelo MAURIZI (Polisportiva L’Aquila Rugby)*

Matteo MEGGIATO (Cus Padova)*

Manuel ZULIANI (Rugby Paese)*

Mediani di Mischia

Manfredi ALBANESE (S.S. Lazio Rugby 1927)

Ratko JELIC (Pesaro Rugby)*

Mediani di Apertura

Paolo GARBISI (Argos Petrarca)** – capitano

Mattia FERRARIN (Udine Rugby)*

Centri

Giulio BERTACCINI (Valorugby Emilia)**

Federico MORI (Kawasaki Robot Calvisano)**

Matteo MOSCARDI (FEMI-CZ Rovigo)**

Ali/Estremi

Luca BORIN (FEMI-CZ Rovigo)*

Cristian LAI (7 Fradis Rugby)*

Michel MBA (Fiamme Oro Rugby)**

Jacopo TRULLA (Kawasaki Robot Calvisano)**

*Attualmente in forza all’Accademia Nazionale Ivan Francescato

**Membro dell’Accademia Nazionale Ivan Francescato