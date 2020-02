Guardone al globo, indagato un uomo

È un 60enne, l’uomo indagato per aver filmato con il suo telefonino e ripreso le parti intime di alcuni giovani, all’interno del centro commerciale Globo.

L’uomo, aveva filmato le giovani senza il loro consenso e a loro insaputa; i fatti, accaduti all’interno del centro commerciale, risalirebbero alla scorsa estate.

I reati sono ancora tutti da provare; l’uomo, incensurato, era stato segnalato da un operatore delle forze dell’ordine che si trovava lì per caso.

Il reato più grave del quale eventualmente dovrà rispondere è quello della detenzione di materiale pornografico che comunque non è di ingente quantità.

Il pm che coordinava le indagini, Simonetta Ciccarelli, aveva disposto il sequestro del telefono cellulare, fatto poi dalla polizia.

Come riporta Il Centro, il pm, non sembra voler archiviare e si presume che ci sia una richiesta di rinvio a giudizio con fissazione dell’udienza preliminare.

Durante l’udienza preliminare, il caso potrebbe essere anche chiuso, in astratto, con un patteggiamento al di sotto di due anni a meno che non si decida di andare a giudizio per dimostrare l’innocenza davanti al tribunale.

L’uomo, è assistito dall’avvocato Alessandro Piccinini.