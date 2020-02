Amuchina introvabile, il disinfettante Klinet contro le infezioni virali

Amuchina introvabile ai tempi del Coronavirus, ma c’è Klinet. La mousse lenitiva che previene le infezioni virali, batteriche e micotiche.

Il detergente e disinfettante Klinet può essere l’alternativa ideale all’Amuchina, in questi giorni sparita letteralmente dagli scaffali di supermercati e altre attività commerciali. Dalla composizione studiata e ideata appositamente per agire ad ampio raggio contro le infezioni di varia natura.

Così come viene utilizzata Amuchina, Klinet è particolarmente indicato per prevenire infezioni virali, che più comunemente possono riguardare naso, gola e vie aeree superiori. Per l’utilizzo basta distribuirlo sulla parte interessata.

Un prodotto Herbeka disponibile sul sito di GreenSalus.

Manca l’Amuchina, arriva Klinet

Klinet si caratterizza per la sua azione lenitiva, efficace e ad alta tollerabilità.

Nisina potenziata da EDTA, GSE (Graperfruit più Seed Extract), Maleuca Alternifolia e Salvia Sclarea i componenti della mousse per svolgere le funzioni di: inibizione della formazione della parete batterica e di membrana, che controllano la sintesi della parete cellulare batterica, e modifica della permeabilità e delle attività enzimatiche associate della membrana citoplasmatica dei microrganismi Gran negativi, inibendo l’assorbimento degli aminoacidi.

Pubbliredazionale a pagamento