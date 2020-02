Tanti auguri di buon compleanno a Lino Zani.

Capoauguri speciale oggi dedicato a Lino Zani, maestro di sci di Papa Giovanni Paolo II e conduttore Rai del programma Linea Bianca.

Lino Zani, amico dell’Abruzzo e amante della montagna è nato a Temù il 27 febbraio 1957.

Proprio da questa affettuosa amicizia con il Santo padre che a sua volta amava molto l’Abruzzo dove veniva a sciare, Zani nel 2011 ha messo nero su bianco questa amicizia nel libro “Era Santo era Uomo”, il racconto di una bella amicizia nata tra le montagne

Nel 2013 il libro diventa un film “Non Avere Paura” per Rai 1 che lo vede partecipe anche come coordinatore della produzione.

Zani ha frequentato molto la regione per via della passione sciistica; sono frequenti infatti le sue escursioni sulle cime del Gran Sasso.

È cresciuto in alta montagna dove per oltre 30 anni ha gestito con la famiglia un Rifugio estivo a 3000 mt.

Ha scalato le vette più del mondo e organizzato varie spedizioni tra cui le più importanti al Polo Sud e al Polo Nord con l’amico Mike Bongiorno e per 10 anni l’Alpirod, gara internazionale di cani da slitta.

Maestro di sci, alpinista, per anni Consulente del Ministero per gli Affari Regionali in materia di Montagna, si specializza anche come location manager e responsabile di produzione per numerosi film e campagne pubblicitarie per importanti aziende soprattutto in location di montagna.

Tanti auguri a Lino Zani da parte di Paolo De Luca e dalla redazione del Capoluogo.

(Nelle foto allegate Paolo De Luca insieme a Lino Zani)