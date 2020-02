L’Aquila – Venerdì giornata all’insegna del tempo stabile con qualche nube nelle ore mattutine, sole prevalente al pomeriggio; in serata le condizioni del tempo rimarranno stabili con ampie schiarite. Temperature comprese tra +1°C e +9°C.

In Abruzzo tempo stabile nel corso della giornata con locali addensamenti al mattino su gran parte del territorio, ampie aperture nelle ore pomeridiane. In serata il tempo si manterrà asciutto con cieli sereni sulla costa e sulle zone interne.

In Italia tempo stabile sulle regioni settentrionali fin dal primo mattino con cieli sereni ovunque. Si rinnovano le condizioni di bel tempo anche al pomeriggio e in serata con precipitazioni assenti e con cieli sereni. Cieli sereni o poco nuvolosi al mattino anche sulle regioni del centro Italia, bel tempo anche nel corso della seconda parte della giornata. Da segnalare soltanto la possibilità di locali foschie al primo mattino nelle valli interne di Toscana e Umbria.

Residue piogge al mattino sui settori meridionali peninsulari, asciutto sulle isole maggiori. Copertura nuvolosa meno compatta nel corso del pomeriggio e ultime precipitazioni in Calabria, stabile altrove. Bel tempo in serata.

Temperature in sensibile aumento su tutte le regioni.

(Centro Meteo Italiano)