Coronavirus, positivo anche il secondo test sul turista di Roseto

Conferma dal secondo test per il turista di Roseto degli Abruzzi: è Coronavirus.

Il secondo test eseguito dall’Istituto Spallanzani di Roma ha confermato la positività al Coronavirus – Covid 19 del paziente brianzolo arrivato in villeggiatura a Roseto degli Abruzzi. L’uomo è ricoverato nel reparto di malattie infettive dell’ospedale di Teramo. Al momento, dunque, in Abruzzo si registra ufficialmente il primo caso. Lo comunica il Servizio Prevenzione e Tutela della Salute della Regione.

Il paziente, residente nella bassa Brianza, era arrivato a Roseto degli Abruzzi lo scorso venerdì insieme alla famiglia, per trascorrere qualche giorno nella loro abitazione di villeggiatura. Al presentarsi dei sintomi della malattia, è stato subito ricoverato e sottoposto al primo test che, eseguito a Pescara, è risultato appunto positivo. In accordo con la Protezione Civile sono state messe in atto tutte le procedure previste e la famiglia messa in isolamento in casa a Roseto. Nella tarda serata di giovedì 27 febbraio, quindi, la conferma dal secondo test eseguito allo Spallanzani di Roma: il turista è stato contagiato dal Coronavirus.

Intanto i sindaci di Roseto e Atri hanno disposto la chiusura delle scuole a scopo precauzionale, mentre si è riunito il Comitato Ristretto dei Sindaci in seno alla ASL, convocata dal Presidente Gianguido D’Alberto, per fare il punto sull’evoluzione del contagio da Coronavirus in provincia di Teramo. La riunione ha registrato la partecipazione dell’Assessore alla Sanità Regionale Nicoletta Verì, di rappresentanti della Protezione Civile regionale, del Presidente della Provincia di Teramo, del Sindaco di Roseto degli Abruzzi e di altri Sindaci. “Siamo pronti già da tempo, – ha assicurato D’Alberto – tutti insieme, a fronteggiare l’emergenza. I protocolli sanitari previsti dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, dal Ministero della Salute e dalla Regione Abruzzo sono attivi e operativi e, al momento, la situazione è sotto controllo. Approfitto dell’occasione per ringraziare tutti gli operatori sanitari della ASL che, ancor più in questa circostanza, si prodigano per garantire la salute e la sicurezza di tutti i cittadini.”