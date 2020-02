Coronavirus, la Transiberiana d’Italia si ferma per un giro

La Transiberiana d’Italia si ferma precauzionalmente per un giro. Sospesa la corsa del 1° marzo per il Coronavirus.

Sospeso il viaggio del 1° marzo sulla Trasiberiana d’Italia, precauzione per il Coronavirus. Salta un giro il Treno Storico della Transiberiana d’Italia, che collega Sulmona e Isernia in un’escursione nel cuore dell’Abruzzo e del Molise tra Parchi Nazionali e Riserve Naturali. Un tracciato spettacolare che attira regolarmente folle di turisti/viaggiatori che però dovranno fare a meno dell’appuntamento di inizio mese di marzo.

Come verificato da IlCapoluogo.it, infatti, in via precauzionale è stata sospesa la corsa del 1° marzo. I successivi appuntamenti al momento restano tutti confermati. Clicca qui per il programma 2020.