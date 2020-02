Coronavirus, il turista di Roseto trasferito allo Spallanzani

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Previsto il trasferimento all’ospedale Spallanzani di Roma per il turista risultato positivo al test sul Coronavirus.

Nella giornata odierna la prima persona trovata positiva al Coronavirus in Abruzzo, un turista proveniente dalla Brianza, sarà trasferito allo Spallanzani di Roma. Lo annuncia il sindaco di Roseto degli Abruzzi, Sabatino Di Girolamo, aggiungendo: “Comunico che oggi alle 14,30 è stato convocato un vertice in Prefettura a Teramo, nel corso del quale si decideranno i provvedimenti più opportuni e adeguati alla circostanza, che è disciplianta da appositi protocolli sanitari e di protezione civile. Comunico quanto saputo dall’azienda sanitaria di Teramo, e cioè che il capofamiglia del nucleo proveniente dalla Brianza sarà trasferito nella giornata odierna allo Spallanzani di Roma per le cure opportune, nel mentre i due minori e la madre saranno trattenuti in una rigida quarantena vigilata dalla Asl. Nel pomeriggio faro quindi sapere le decisioni assunte dal tavolo di monitoraggio regionale. Mi preme ribadire e sottolineare che il provvediemnto di chiusura delle scuole è stato adottato in via prudenziale, ma faccio presente che i bambini del nucleo famigliare non hanno avuto contatti con i plessi di Roseto, non risiendendo in zona. Ricordo che per qualsiasi dubbio la Asl ha attivato un numero verde che è 800090147“.

(Foto agenzia Dire)