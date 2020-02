Prefettura, nominati Vicario e Capo Gabinetto

Il Prefetto Cinzia Torraco nomina il nuovo Vicario ed il nuovo Capo Gabinetto della Prefettura dell’Aquila.

Il Prefetto dell’Aquila, Cinzia Torraco, ha designato il nuovo Vicario ed il nuovo Capo Gabinetto della Prefettura dell’Aquila.

L’incarico di Vicario è stato assegnato alla dott.ssa Franca Ferraro, in servizio presso l’Amministrazione Civile dell’Interno dal 1985, nel ruolo dei Viceprefetti dal 2009 e Capo Gabinetto uscente della Prefettura dell’Aquila.

Ad essere nominato nuovo titolare del ruolo di Capo Gabinetto è il dott. Emanuele D’Amico, in servizio presso l’Amministrazione Civile dell’Interno dal 2005, nel ruolo dei Viceprefetti dal 2018, dirigente uscente dell’Area IV della Prefettura dell’Aquila e in passato già Capo Gabinetto in quelle di Rieti e Terni.

Il Prefetto Torraco ha formulato ai due dirigenti i migliori auguri per lo svolgimento dei loro nuovi incarichi.