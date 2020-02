L’Aquila: lascia un libro, prendi un libro

Anche a L’Aquila parte l’iniziativa “lascia un libro prendi un libro”, finalizzata alla promozione e al recupero, alla circolazione e rivalutazione del libro. Promotore dell’iniziativa è Franco Marulli, che ha allestito diversi punti in città.

“In questi punti – spiega Marulli – si possono prendere gratuitamente uno o più libri a patto di lasciarne altri in cambio. Un modo per riciclare libri ormai letti e fermi su scaffali impolverati e metterli in circolazione dando la possibilità ad altri di leggerli”.

“Lo scopo è quello di creare una sorta di biblioteca diffusa e invogliare alla lettura- continua Marulli – con postazioni messe in luoghi che si frequentano quotidianamente: bar, ristoranti, studi medici, enoteche, parrucchieri e barbieri ecc. Se qualcuno ha libri dormienti e impolverati può farli rivivere contattandoci“, dice l’ideatore della iniziativa.

“Accettiamo libri per bambini e adulti, eccetto libri scolastici“. Tra le iniziative in programma c’è quella di biblioteche nei condomini, nei quartieri dei Progetti C.a.s.e. e all’interno dei parchi verdi. “Sono già diverse attività che hanno aderito all’iniziativa -conclude Maruuli – il progetto ha anche finalità sociali, la dove sono presenti le famigerate slot machine si cerca di invogliare il gestore a levarle per far posto ai libri”.