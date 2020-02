L’Aquila – Giovedì cieli generalmente sereni nel corso della mattinata, nubi in aumento al pomeriggio; instabilità diffusa in serata con piogge estese anche alle ore notturne e fiocchi a partire dai 1000 metri. Temperature comprese tra -4°C e +5°C.

In Abruzzo tempo stabile nel corso delle ore diurne con ampi spazi di sereno al mattino su tutto il territorio, nubi in aumento al pomeriggio. Peggiora in serata con piogge diffuse sulle zone interne e neve dai 1000 metri di quota in successivo rialzo fino a 1500 metri.

In Italia tempo inizialmente stabile ma con rapido peggioramento al pomeriggio a partire da Ovest, nubi in aumento su tutte le regioni ma con piogge più frequenti sulla Liguria e neve lungo l’arco alpino oltre i 500-700 metri. Cieli sereni o poco nuvolosi al mattino, nuvolosità in aumento nelle ore pomeridiane e serali con precipitazioni a tratti intense su Toscana, Umbria e Lazio. Neve in Appennino inizialmente oltre i 1000-1100 metri in rialzo fin verso i 1500 metri nella notte. Residue piogge al mattino sui settori costieri della Puglia, copertura nuvolosa in aumento nel Sud peninsulare nelle ore pomeridiane e prime piogge sulla Sardegna. In serata precipitazioni sparse su Campania e Molise, asciutto altrove.

Temperature minime e massime in generale calo.

(Centro Meteo Italiano)