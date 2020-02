Giovanbattista Venditti torna in campo con l’Avezzano Rugby

Rugby, l’annuncio di Giovanbattista Venditti: “Torno a vestire la maglia della società che mi ha permesso di scoprire questo splendido mondo”.

Con un post su Facebook Giovanbattista Venditti annuncia il ritorno sul campo da rugby, con la maglia dell’Avezzano: “Qualche mese fa – scrive Venditti – ho detto basta con il rugby, volevo passare più tempo con la mia famiglia e e avevo detto che questo sport, il mio sport, vissuto in quel modo non era più la mia priorità. Dopo alcuni mesi fuori sono stato tentato di concludere il campionato con squadre straniere ma non ho sentito quella spinta sufficiente a farmi salire su un aereo e farmi tornare in campo… eppure quelle proposte avevano lasciato una traccia dentro di me! Forse avevo ancora voglia di scrivere un ultimo pezzettino di storia con questa palla ovale che tanto mi ha dato. Accettare una di quelle proposte era probabilmente la scelta più corretta da prendere, ma come sappiamo, non sempre le scelte più logiche sono quelle giuste. La vera moneta dello sport è emotiva e passionale, le nostre scelte più importanti hanno radici talmente profonde che a volte neanche noi le comprendiamo fino in fondo; e questo ragionamento mi ha fatto domandare: “che stemma vorrei vedere cucito sul mio petto?”.

Quindi la scelta: “Ho quindi deciso di tornare a vestire la maglia della società che mi ha permesso di scoprire questo splendido mondo. La maglia della mia città, della terra in cui sono nato e in cui vivono i miei genitori e la mia famiglia. Sono felice della scelta che ho fatto; era una cosa a cui avevo pensato già da tempo; tornare dove tutto è cominciato e poter dare qualcosa indietro alla società che mi ha accompagnato nei miei primi passi è un piccolo sogno che si realizza. Stare a contatto con i ragazzi giovani e passare un po’ della mia esperienza è una responsabilità che sento molto vicina. Sarà emozionante tornare nello stesso impianto dove mio padre quasi tutti i giorni mi accompagnava da bambino per gli allenamenti e le partite; rimettere finalmente una maglia giallo nera con l’orso sul petto, lo dico con il cuore… non ha prezzo”.

“Siamo emozionati ed orgogliosi – ha sottolineato il presidente Seritti – che un atleta del calibro di Giamba Venditti abbia deciso di tornare nella sua società di origine e disputare il girone di ritorno nelle nostre fila; sono convinto che porterà un grande entusiasmo specialmente in tutti i nostri bambini che finora hanno sempre visto Giamba come un supereroe, per loro deve essere un esempio da emulare sia come uomo che come atleta. Sinceramente questo tesseramento ha un sapore speciale, da un lato l’ovvia ed indubbia valenza tecnica, per il salto di qualità che potrà fare la squadra, già altamente competitiva, dall’altro per un aspetto, lasciatemi dire romantico dello sport, che oramai si è perso o vede pochissimi esempi. Un giocatore che fino a pochi mesi orsono militava nella più importante squadra italiana, decide di rifiutare offerte prestigiose, preferendo scendere in un campionato inferiore, tornando a calcare lo stesso campo dove da bambino ha realizzato le prime mete o subito i primi placcaggi, dove è cresciuto per poi arrivare a vestire la maglia della Nazionale, è solo una splendida storia di sport, che fa onore prima all’uomo Giovanbattista e poi al giocatore Giamba”.