Esercito, corso per 135 Allievi Marescialli

Esercito Italiano, concorsi pubblici per l’ammissione al 23° Corso biennale Allievi Marescialli e al 2° Blocco VFP1.

È stato Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 4a Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 15 del 21 febbraio 2020, il concorso pubblico per l’ammissione al 23° corso biennale (2020 – 2022) di 135 Allievi Marescialli. Le domande di partecipazione ai concorsi dovranno essere compilate necessariamente on-line sul sito www.esercito.difesa.it entro il 23 marzo 2020. I candidati di entrambi i sessi devono:

· essere cittadini italiani;

· aver conseguito o essere in grado di conseguire al termine dell’anno scolastico 2019 – 2020 un diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale o quadriennale integrato dal corso annuale previsto per l’ammissione ai corsi universitari dall’articolo 1 della Legge 11 dicembre 1969, n. 910 e successive modifiche e integrazioni. Per i titoli di studio conseguiti all’estero è richiesta la dichiarazione di equipollenza ovvero di equivalenza (da allegare alla domanda di partecipazione) secondo la procedura prevista dall’art. 38 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

· aver compiuto il 17° anno di età e non aver superato il giorno di compimento del 26° anno di età.

Coloro che hanno già prestato servizio militare possono partecipare al concorso se non hanno superato il giorno di compimento del 28° anno di età, qualunque grado rivestano.

Inoltre, per il 2020 è indetto il bando di concorso per il reclutamento del 2° Blocco VFP1, con presentazione delle domande entro il 24 marzo 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 4ª Serie Speciale n. 90 del 15 novembre 2019.

Per maggiori informazioni gli interessati possono accedere al sito www.esercito.difesa.it oppure rivolgersi al Comando Militare Esercito “Abruzzo Molise” – Ufficio Reclutamento e Comunicazione – Caserma “Campomizzi” Strada Statale Ottanta, n. 5 – 67100 L’Aquila, telefono 0862/25345 oppure 0862/412552, interno 0211; E-mail casezpipr@cmeaq.esercito.difesa.it infoconcorsi@cmeaq.esercito.difesa.it oppure fabio.caretta@esercito.difesa.it .