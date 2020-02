Coronavirus, altri 12 test negativi in Abruzzo

Dodici test negativi per il Coronavirus, intanto ad Avezzano il Liceo Benedetto Croce rinvia gli incontri con le famiglie.

Sono risultati tutti negativi al Coronavirus, i 12 campioni biologici esaminati dall’Istituto Spallanzani di Roma (a cui sono stati inviati in questa occasione per questioni di natura tecnica e non sanitaria) e relativi ad altrettanti pazienti presi in carico dal sistema sanitario abruzzese. Al momento, dunque, in Abruzzo non si registrano casi positivi al virus. Lo comunica il Servizio Prevenzione e Tutela della salute della Regione.

Intanto il Liceo Benedetto Croce di Avezzano informa i docenti, gli studenti e, per loro tramite, le famiglie che gli incontri scuola- famiglia previsti per il 26 e 27 febbraio per le classi del II biennio e monoennio “sono rinviati a data da destinarsi, stante l’attuale situazione di incertezza sulle misure di prevenzione da adottare per il contenimento della diffusione del Covid 19”.