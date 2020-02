Avezzano, cercasi nuovo segretario comunale

Avezzano, si cerca un nuovo segretario comunale. Il comune, secondo l’atto deliberato dal commissario Passerotti, si avvale della facoltà di scegliere il segretario dell’ente, riclassificato ai sensi del previgente ordinamento, nell’ambito della classe 1/B.

In uscita l’attuale segretario comunale, Manuela De Alfieri – già titolare della sede di segreteria del Comune di Avezzano dal 1 novembre 2017 e successivamente titolare della sede di segreteria convenzionata Avezzano/Aielli, dal 1 giugno 2019. Proprio la dottoressa De Alfieri, infatti, è stata nominata dal sindaco di Amatrice, segretario titolare del Comune laziale, con assunzione in servizio fissata alla data del 1 marzo 2020.

Con la medesima deliberazione di giunta, del 25 febbraio 2020, il Commissario Passerotti, provvede allo scioglimento – previa risoluzione anticipata consensuale – della convenzione per lo svolgimento in forma associata del servizio di segreteria comunale, tra il Comune di Avezzano e quello di Aielli. Convenzione stipulata il 31 gennaio 2019.

«Nella Città di Avezzano trovano sede gli Uffici pubblici di tutte le Amministrazioni pubbliche con la sola eccezione della Questura e Prefettura che hanno sede per legge nei capoluoghi di Provincia. Da qui e più significativamente per il ruolo che il Comune di Avezzano riveste nell’ambito del territorio della Marsica, tenuto conto dell’attuale momento storico e nell’ottica del necessario rilancio dell’iniziativa e dell’attività nella Marsica, mi sono avvalso della facoltà prevista dalla normativa vigente ai fini di riclassificare l’Ente e per l’effetto di assicurare la titolarità della segreteria comunale quale 1/B ad un segretario generale di fascia A, rispetto alla declassificazione operata precedentemente. In tale modo ho dovuto revocare la delibera 290 del 11.10.2017», spiega il dottor Passerotti.

«L’attivazione del procedimento è stato conseguente all’assegnazione e al trasferimento ad altra sede del segretario comunale in servizio. Si procederà pertanto ora alla pubblicazione di vacanza della sede del segretario comunale ai fini dell’individuazione di un nuovo funzionario. Ringrazio gli Uffici comunali per la collaborazione ed in particolare i sub commissari dottoressa Rosa e Dottor Carusi e il capo di gabinetto dottor Baldassarre, oltre all’albo nazionale dei segretari comunali e della Prefettura di L’Aquila per la collaborazione e la comune intesa anche del Comune di Aielli convenzionato per i servizi di segreteria».