Tanti auguri Andrea

Tanti auguri al piccolo Andrea per la sua seconda candelina!

Festa grande in casa Capoluogo che si stringe al capo redattore Eleonora Falci per il compleanno del suo secondogenito Andrea, mascotte della redazione.

Per questo giorno di festa gli auguri più belli sono proprio quelli di mamma Eleonora che, spogliati i panni della severa e inflessibile capo redattrice, ha affidato ai social un post dolcissimo per il suo piccolo:

“I racconti sulla nascita di Andrea hanno qualcosa di mitologico. Dagli infortuni cadendo dal divano, di soprassalto, mentre annunciavo urlando la rottura delle acque, a Diego che, in piedi sul letto, calma tutti dicendo: Tranquilla mamma, ci sono io con te, ci penso io”.

“Sei arrivato nella notte e un mese prima del previsto perché a te le cose scontate non piacciono proprio. Era in corso la nevicata più potente degli ultimi anni e io, in macchina, cantavo Cara Italia di Ghali, cercando di far star tranquillo papà Davi-deFasciani. E quando sei nato, piccola rannocchietta con le dita blu, abbiamo capito che la nostra vita non sarebbe stata più la stessa. Perché era arrivato un dolce, affettuoso, chiacchierone, casinaro, “abbiato” Attila in casa. Per la gioia e la disperazione del tuo adorato fratellone. Auguri piccolo Andrea”.

Tanti auguri ad Andrea, a Diego, a mamma Eleonora e papà Davide, dalla redazione del Capoluogo.